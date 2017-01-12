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الأردن يستضيف قرعة التصفيات الآسيوية للسيدات نهاية الشهر الجاري
منتخب الاردن - المنتخب الاردني

الأردن يستضيف قرعة التصفيات الآسيوية للسيدات نهاية الشهر الجاري

الخميس، 12 يناير 2017 05:27 م

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم /الخميس/ أن الاتحاد الآسيوي للعبة وافق على استضافة الأردن لقرعة التصفيات الآسيوية لمنتخبات السيدات والمؤهلة لنهائيات عام 2018 ، يوم 21 من شهر يناير الحالي.
وقال الاتحاد - في بيان اليوم - إنه تلقى خطابا من الاتحاد الآسيوي يعلن فيه موافقته على استضافة المملكة لقرعة التصفيات الآسيوية يوم 21 الشهر الحالي، بمشاركة المنتخبات التي سبق وأن أبدت رغبتها بالمشاركة في البطولة الآسيوية.
وتقام مباريات التصفيات الآسيوية خلال شهر إبريل المقبل، وبمشاركة المنتخب الوطني للسيدات الذي ضمن التأهل لنهائيات عام 2018 بصفته الدولة المستضيفة بغض النظر عن نتائجه في مباريات التصفيات الآسيوية.

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