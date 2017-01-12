 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 05:02 مساءً
روابط سريعة
وزير التموين :عدد المواطنين المستفيدين من البطاقات انخفضت إلى 70 مليون
وزير التموين محمد على مصيلحي
وزير التموين محمد على مصيلحي

وزير التموين :عدد المواطنين المستفيدين من البطاقات انخفضت إلى 70 مليون

الخميس، 12 يناير 2017 05:30 م
كتب-ربيع شعبان

أكدمحمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المواطنين المستفيدين من البطاقات انخفضت إلى 70 مليونًا، بعد أن وصل لـ 84 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء محمد علي مصيلحى، وزير التموين،لمصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا،لتنقية البطاقات التموينية، من خلال التنسيق مع 5 وزارت أخرى لوضع الأسس والمعايير والضوابط الخاصة للمرحلة الثانية من التنقية.

وأشار الوزير الي أن المخزون الاستراتيجى من السلع التموينية يكفى من 3 إلى 5 شهور، موضحًا أن سياسة الوزارة فى توفير السلع، هي التعامل مع المورد المباشر بدون وسطاء سواء محلي وأجنبي، مضيفًا “كنا نعتمد فى توفير السكر خلال الفترة الماضية على السكر المستورد والمنتج الأجنبي، ولكن بداية من اليوم سوف نعتمد على الإنتاج المحلي”

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3