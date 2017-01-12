أكدمحمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المواطنين المستفيدين من البطاقات انخفضت إلى 70 مليونًا، بعد أن وصل لـ 84 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء محمد علي مصيلحى، وزير التموين،لمصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا،لتنقية البطاقات التموينية، من خلال التنسيق مع 5 وزارت أخرى لوضع الأسس والمعايير والضوابط الخاصة للمرحلة الثانية من التنقية.

وأشار الوزير الي أن المخزون الاستراتيجى من السلع التموينية يكفى من 3 إلى 5 شهور، موضحًا أن سياسة الوزارة فى توفير السلع، هي التعامل مع المورد المباشر بدون وسطاء سواء محلي وأجنبي، مضيفًا “كنا نعتمد فى توفير السكر خلال الفترة الماضية على السكر المستورد والمنتج الأجنبي، ولكن بداية من اليوم سوف نعتمد على الإنتاج المحلي”