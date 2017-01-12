القاهرة-طوكيو.. ينتقل معرض “عصر بناة الاهرام” إلى مدينة توياما اليابانية فى سادس محطة له منذ رحلته فى اليابان فى اكتوبر 2015، وذلك بعد ان اختتم فعالياته يوم 25 ديسمبر الماضى فى مدينة كيوتو اليابانية.

الطور..تنطلق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي الثاني لشركات الدهانات بمدينة شرم الشيخ الذي يستمر 3 أيام بمشاركة كبيرة من مسئولين حكوميين وممثلو شركات من 14 دولة أوروبية وعربية وإفريقية.

القاهرة.. تختتم فعاليات أول مؤتمر طبي عالمي في القاهرة والشرق الأوسط لعلاج الأورام وأمراض الأوعية الدموية بالأشعة التداخلية بمشاركة 70 طبيبا من مختلف أنحاء العالم.

الغردقة.. تنطلق بمدينة الغردقة فاعليات القافلة الطبية العلاجية لمرضى فيرس “سى”، لمدة يومين بالمقر المؤقت بجوار قسم شرطة الغردقة القديم بمنطقة السقالة.

الفيوم.. تنظم مديرية الصحة بالفيوم قافلة طبية مجانية بقرية كوم أوشيم بمركز طامية، تشمل 12 تخصصا طبيا.

القاهرة.. يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي ديفيد كريشنزي، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

القاهرة.. تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث، في الثامنة مساء، عرض ” الفيل الازرق” على مسرح الجمهورية.

الاسكندرية .. تحيى فرقة “كايروستبس” وفرقة “كوادرونويفو” الفنية، فى الثامنة مساء، حفلا فنيا على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”.

دمنهور.. تحيى فرقة “اوبرا الاسكندرية” للموسيقى والغناء العربى، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على مسرح أوبرا دمنهور.

القاهرة.. تحيي فرقة “الجيتس” الفنية بقيادة سمر حبيب، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على المسرح الصغير بدار الأوبرا .

القاهرة.. تحيى فرقة “الأخوة أبوشعر” الفنية، في السابعة والنصف مساء، حفل إنشاد ديني على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك.

المنصورة.. تنظم مؤسسة الكبد المصرية بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، فى التاسعة صباحا، قافلة علاجية تتوجه إلى محافظة البحر الأحمر لتقديم خدماتها لمواطنى المحافظة.

المنصورة..يعقد قصر ثقافة الطفل بالمنصورة، فى الثالثة عصرا، ندوة بعنوان ( حقوق الطفل فى الإسلام ) وذلك بمقر القصر .

القاهرة-باريس.. يواجه المنتخب المصرى لكرة اليد، في الثالثة عصرا، نظيره القطرى على صالة “بيرسى ارينا” الفرنسية، فى إطار مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد فى نسختها الـ25 والمقامة بفرنسا.

القاهرة.. يتوجه منتخب مصر الاول لكرة القدم، الى الجابون للمشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية التى تنطلق السبت المقبل.

القاهرة .. يستضيف إستاد القاهرة الدولي، فى السابعة صباحا، منافسات سباق تحدي الإعاقة والذي ينظمه “كايرو رانرز” بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الحسن ومؤسسة الحلم بمشاركة 800 فرد من مختلف الأعمار والقدرات والجنسيات المختلفة .