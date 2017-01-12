أجندة إخبارية ليوم الجمعة 13 ينايرالخميس، 12 يناير 2017 06:10 م
القاهرة-طوكيو.. ينتقل معرض “عصر بناة الاهرام” إلى مدينة توياما اليابانية فى سادس محطة له منذ رحلته فى اليابان فى اكتوبر 2015، وذلك بعد ان اختتم فعالياته يوم 25 ديسمبر الماضى فى مدينة كيوتو اليابانية.
الطور..تنطلق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي الثاني لشركات الدهانات بمدينة شرم الشيخ الذي يستمر 3 أيام بمشاركة كبيرة من مسئولين حكوميين وممثلو شركات من 14 دولة أوروبية وعربية وإفريقية.
القاهرة.. تختتم فعاليات أول مؤتمر طبي عالمي في القاهرة والشرق الأوسط لعلاج الأورام وأمراض الأوعية الدموية بالأشعة التداخلية بمشاركة 70 طبيبا من مختلف أنحاء العالم.
الغردقة.. تنطلق بمدينة الغردقة فاعليات القافلة الطبية العلاجية لمرضى فيرس “سى”، لمدة يومين بالمقر المؤقت بجوار قسم شرطة الغردقة القديم بمنطقة السقالة.
الفيوم.. تنظم مديرية الصحة بالفيوم قافلة طبية مجانية بقرية كوم أوشيم بمركز طامية، تشمل 12 تخصصا طبيا.
القاهرة.. يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي ديفيد كريشنزي، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.
القاهرة.. تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث، في الثامنة مساء، عرض ” الفيل الازرق” على مسرح الجمهورية.
الاسكندرية .. تحيى فرقة “كايروستبس” وفرقة “كوادرونويفو” الفنية، فى الثامنة مساء، حفلا فنيا على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”.
دمنهور.. تحيى فرقة “اوبرا الاسكندرية” للموسيقى والغناء العربى، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على مسرح أوبرا دمنهور.
القاهرة.. تحيي فرقة “الجيتس” الفنية بقيادة سمر حبيب، في الثامنة مساء، حفلا فنيا على المسرح الصغير بدار الأوبرا .
القاهرة.. تحيى فرقة “الأخوة أبوشعر” الفنية، في السابعة والنصف مساء، حفل إنشاد ديني على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك.
المنصورة.. تنظم مؤسسة الكبد المصرية بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، فى التاسعة صباحا، قافلة علاجية تتوجه إلى محافظة البحر الأحمر لتقديم خدماتها لمواطنى المحافظة.
المنصورة..يعقد قصر ثقافة الطفل بالمنصورة، فى الثالثة عصرا، ندوة بعنوان ( حقوق الطفل فى الإسلام ) وذلك بمقر القصر .
القاهرة-باريس.. يواجه المنتخب المصرى لكرة اليد، في الثالثة عصرا، نظيره القطرى على صالة “بيرسى ارينا” الفرنسية، فى إطار مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد فى نسختها الـ25 والمقامة بفرنسا.
القاهرة.. يتوجه منتخب مصر الاول لكرة القدم، الى الجابون للمشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية التى تنطلق السبت المقبل.
القاهرة .. يستضيف إستاد القاهرة الدولي، فى السابعة صباحا، منافسات سباق تحدي الإعاقة والذي ينظمه “كايرو رانرز” بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الحسن ومؤسسة الحلم بمشاركة 800 فرد من مختلف الأعمار والقدرات والجنسيات المختلفة .
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حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
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القوات العراقية تسيطر على 80 % من الجانب الشرقي للموصل - محيطWed, 11 Jan 2017 10:48:36 GMT
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إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل سيارتين دفع ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
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وزير الصحة: ارتفاع الأسعار سيشمل 2000 صنف دوائيWed, 11 Jan 2017 09:14:56 GMT
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منتخب مصر لكرة القدم الـ 35 عالميا والثالث أفريقيا في تصنيف الفيفا
ارتقى المنتخب المصري الأول لكرة القدم مركزا واحدا على المستوى الدولي والقاري، ليستقر في المركز 35 عالميا والثالث إفريقيا ، وذلك في تصنيف شهر يناير الذي أصدره ...Thu, 12 Jan 2017 12:34:38 GMT
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الكهرباء: الانتهاء من 3 برامج تدريبية لتخريج 29 متدرباً من 6 دول عربية وأفريقيةThu, 12 Jan 2017 12:07:05 GMT
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حسام باولو: احترم تعاقدي مع سموحة.. ومفاوضات الزمالك لا زالت قائمة
أبدى حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تمسكه بالبقاء في النادي السكندري حتى نهاية عقده، على الرغم من مفاوضات نادي الزمالك معه. وقال باولو في ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
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العجاتي: إرسال الشريحة الثانية من اتفاق قرض البنك الدولي للبرلمان اليوم
قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة سترسل إلى مجلس النواب اليوم الخميس الشريحة الثانية من اتفاق قرض البنك الدولي المقدر ...Thu, 12 Jan 2017 14:44:25 GMT
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احتجاز مركب «صيد مصري» في تونس
كشفت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركب مصرى أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس. وأشارت الوكالة ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT