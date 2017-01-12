وصول 680 سائحًا ألمانيًا إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية

وصل إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم/الخميس/، 4 رحلات طيران عارض مباشر “شارتر” من ألمانيا تقل 680 سائحًا ألمانيًا لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر.

وقال مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة طلعت العديسي - في تصريح اليوم - إن السائحين الألمان سيقومون بزيارة معبد الملك توت عنخ آمون والملكة حتشبسوت ومدينة هابو والعمال ووادي الملوك والملكات وتمثالي ممنون بالبر الغربي ومعبدي الكرنك والأقصر ، ومتحفي التحنيط والأقصر بالبر الشرقي، لافتًا إلى أن الوفود الألمانية ستنظم لهم عروض خاص للصوت والضوء على البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك التاريخية.

وأكد العديسي أن الأقصر تشهد رواجًا سياحيًا وزيادة في أعداد السائحين من مختلف الجنسيات العالمية خلال الأيام الحالية لقضاء الإجازات السنوية وسط الآثار والحضارة الفرعونية.