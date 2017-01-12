 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 05:02 مساءً
روابط سريعة
وصول 680 سائحًا ألمانيًا إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية
زيارة وفد أبناء مصر بالخارج إلى معالم الأقصر السياحية

وصول 680 سائحًا ألمانيًا إلى الأقصر لزيارة المعالم الأثرية

الخميس، 12 يناير 2017 05:29 م

وصل إلى مطار الأقصر الدولي، اليوم/الخميس/، 4 رحلات طيران عارض مباشر “شارتر” من ألمانيا تقل 680 سائحًا ألمانيًا لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر.

وقال مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة طلعت العديسي - في تصريح اليوم - إن السائحين الألمان سيقومون بزيارة معبد الملك توت عنخ آمون والملكة حتشبسوت ومدينة هابو والعمال ووادي الملوك والملكات وتمثالي ممنون بالبر الغربي ومعبدي الكرنك والأقصر ، ومتحفي التحنيط والأقصر بالبر الشرقي، لافتًا إلى أن الوفود الألمانية ستنظم لهم عروض خاص للصوت والضوء على البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك التاريخية.

وأكد العديسي أن الأقصر تشهد رواجًا سياحيًا وزيادة في أعداد السائحين من مختلف الجنسيات العالمية خلال الأيام الحالية لقضاء الإجازات السنوية وسط الآثار والحضارة الفرعونية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3