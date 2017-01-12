أصدر رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان مرسوما بتعيين ابنه الأكبر رستم إمام علي عمدة للعاصمة دوشانبي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الرئاسة الطاجيكية قولها - في بيان نشرته على الموقع اليوم الخميس - “إن رئيس الدولة قرر إقالة عمدة دوشنبه محمد سعيد عبيد الله، الذي تولى منصب رئيس إدارة المدينة منذ 19 عاما، وكذلك أربعة من نوابه”.

يذكر أن عبيد الله تولى في عام 2000 أيضا منصب رئيس مجلس الشيوخ، أي أصبح الرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور.

وتخرج العمدة الجديد رستم إمام علي (29 عاما) في جامعة طاجيكستان الوطنية، وتولى حتى اليوم منصب رئيس الوكالة الوطنية للرقابة المالية ومكافحة الفساد، كما عين سابقا رئيسا للاتحاد الوطني لكرة القدم.

ويترأس إمام علي رحمان طاجيكستان منذ عام 1994، وسمح دستور البلاد بعد تعديله بإعادة انتخاب رحمان في منصب الرئيس دون قيود زمنية، كما سمح بتخفيض حاجز العمر لمرشحي الرئاسة من 35 إلى 30 عاما.