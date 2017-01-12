قال رئيس مجلس إدارة جمعية المعماريين المصريين المهندس سيف أبو النجا إن “الجودة لا تكفى وحدها كمعيار للمسابقات المعمارية؛ لأن العمارة بطبيعة الحال تعد منتجًا ثقافيًا يعتمد على الجمال”، موضحا أن “أفضل ميزة فى فكرة المسابقات كونها تفتح باب المشاركة لجميع الأجيال، وتعد ميكانيزم لصناعة حياة”.

جاء ذلك في بيان للمجلس الاعلى للثقافة اليوم في ختام حلقة نقاشية بعنوان “المسابقات المعمارية والعمرانية - الإطار والتطبيقات”، نظمتها لجنة العمارة, بمشاركة مقرر اللجنة الدكتور سيد التوني، و الدكتور مراد عبد القادر، والمهندس ماجد سامى إبراهيم والدكتور محمد توفيق عبدالجواد، وأدار النقاش المهندس الاستشاري سيف الله أبو النجا.

وقدم الدكتور مراد عبد القادر لمحة سريعة عن تاريخ المسابقات المعمارية، والتي ترجع لما قبل الميلاد، حيث كانت أول مسابقة معمارية لمعبد “الأكروبوليس” باليونان عام 2500 ق.م.

وأشار عبد القادر الى برج “إيفيل”، الذى صممه المعماري جوستيف إيفيل عام 1889، حيث واجه تصميمه آنذاك نقدًا عنيفًا، لكونه من المعادن التي تخلو من الجمال، ووصف بالقبح والرداءة، وها هو الآن أيقونة فرنسا الأولى.

كما استعرض د. محمد توفيق عبد الجواد بعض تجاربه، مؤكدًا أن أهم السلبيات المسابقات المعمارية، هي إشراك أعضاء غير متخصصين بلجان تحكيم المسابقات.

وأعرب توفيق عن اعتقاده بان أفضل نموذج للمسابقات المعمارية في العالم هو مسابقة المركز الثقافي الإسلامي في مدريد.