أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قرارا، بتخصيص حرم آمن بمحيط جميع المنشآت الحيوية والمرافق العامة بالقاهرة.

وقال مصدر أمنى- فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن قرار وزير الداخلية، نص على تحديد مسافة 800 متر، كحرم آمن من جميع الاتجاهات المحيطة، بجميع المقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية.

وأضاف المصدر ان الحرم الأمن يمتد ليشمل أيضا المنشآت العسكرية، والحكومية، والرقابية، والأمنية، ومقار المحاكم، والنيابات، والمستشفيات، والمطارات، والمنشآت البترولية، والمتاحف والأماكن الأثرية فى نطاق محافظة القاهرة.