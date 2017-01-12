بالأسماء.. "الأوقاف" تحيل موظفين للتحقيق لاستغلال منصبهما وتوقفهما مؤقتا عن العمل

قرر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف اللواء راتب محمد راتب اليوم الخميس إيقاف كل من طارق عبدالرازق أحمد، وأشرف مصطفى الشاذلي، الموظفين بقسم الأحكار بهيئة الأوقاف المصرية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهما.

وشدد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف على اتخاذ إجراءات فصلهما أو نقلهما خارج الهيئة، وذلك للقبض عليهما بشأن بعض المخالفات المالية والإدارية وسوء استغلال الموقع الوظيفي.