حسام غالي عن زيارته لمعسكر المنتخب: لن أعتذر لكوبرالخميس، 12 يناير 2017 05:25 م
أكد حسام غالي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المنتخب الوطني يضم مجموعة رائعة من العناصر، وأتمنى أن يحققوا شيئًا جيدًا في بطولة أمم افريقيا خاصة أن منتخبات الجزائر وغانا وكوت ديفوار لديها حظوظ كبيرة في الفوز باللقب.
وتابع أنه لم يخطئ في حق أحد بالجهاز الفني للمنتخب حتى يعتذر له ولم يطلب منه هذا الأمر ولا يعرف حتى الآن سبب استبعاده من التشكيلة.
وشدد غالي أنه ليس هناك أزمة شخصية مع أحد وكل ما في الأمر أنني بصفتي كابتن النادي الأهلي والمنتخب وجدت بعض الأمور الخاطئة وبدوري نبهت الجهاز الفني لهذه الأمور، لكن بعد ذلك وجدت نفسي خارج الفراعنة.
وتابع أن ما تردد عن طلب مغادرة معسكر المنتخب وقتها غير صحيح ولكني التزمت الصمت وحافظت على تركيزي وكل اللاعبين، بل أنني طالبت بعض اللاعبين بعدم التحدث عن الأمور التي أثيرت وقتها والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وعبور مباراة نيجيريا.
وقال: “نعم أنا حزين.. أي لاعب يتمنى أن يرتدي قميص منتخب بلده، لكن دعني أؤكد لك أنني هذه لست حزينا على الإطلاق لعدم التواجد مع الفراعنة في الجابون، فأنا دائما أؤمن بأن كل شيء نصيب وقدر، والأهم لدي أن أكون ثابتا عند موقفي وأن مبدأي لا يتغير”.
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
القوات العراقية تسيطر على 80 % من الجانب الشرقي للموصل - محيطWed, 11 Jan 2017 10:48:36 GMT
-
إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل سيارتين دفع ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
وزير الصحة: ارتفاع الأسعار سيشمل 2000 صنف دوائيWed, 11 Jan 2017 09:14:56 GMT
-
العجاتي: إرسال الشريحة الثانية من اتفاق قرض البنك الدولي للبرلمان اليوم
قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة سترسل إلى مجلس النواب اليوم الخميس الشريحة الثانية من اتفاق قرض البنك الدولي المقدر ...Thu, 12 Jan 2017 14:44:25 GMT
-
حسام باولو: احترم تعاقدي مع سموحة.. ومفاوضات الزمالك لا زالت قائمة
أبدى حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تمسكه بالبقاء في النادي السكندري حتى نهاية عقده، على الرغم من مفاوضات نادي الزمالك معه. وقال باولو في ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
احتجاز مركب «صيد مصري» في تونس
كشفت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركب مصرى أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس. وأشارت الوكالة ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
«البترول» تكشف حقيقة أسعار الوقود وتحديد الكميات المتداولة
نفى محمد عثمان وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق ما تردد حول تحدد كميات للتزود بالبنزين والسولار بعد تطبيق منظومة مراقبة تداول المواد البترولية والكروت الذكية، ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
إسرائيل «مرعوبة»: 25 ألف جندي مصري في سيناء
قدرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عدد القوات المصرية التي تقاتل الجماعات الإرهابية في سيناء بنحو 20 ألف جندي على الأقل، اعتمادًا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT