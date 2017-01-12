أكد حسام غالي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المنتخب الوطني يضم مجموعة رائعة من العناصر، وأتمنى أن يحققوا شيئًا جيدًا في بطولة أمم افريقيا خاصة أن منتخبات الجزائر وغانا وكوت ديفوار لديها حظوظ كبيرة في الفوز باللقب.

وتابع أنه لم يخطئ في حق أحد بالجهاز الفني للمنتخب حتى يعتذر له ولم يطلب منه هذا الأمر ولا يعرف حتى الآن سبب استبعاده من التشكيلة.

وشدد غالي أنه ليس هناك أزمة شخصية مع أحد وكل ما في الأمر أنني بصفتي كابتن النادي الأهلي والمنتخب وجدت بعض الأمور الخاطئة وبدوري نبهت الجهاز الفني لهذه الأمور، لكن بعد ذلك وجدت نفسي خارج الفراعنة.

وتابع أن ما تردد عن طلب مغادرة معسكر المنتخب وقتها غير صحيح ولكني التزمت الصمت وحافظت على تركيزي وكل اللاعبين، بل أنني طالبت بعض اللاعبين بعدم التحدث عن الأمور التي أثيرت وقتها والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وعبور مباراة نيجيريا.

وقال: “نعم أنا حزين.. أي لاعب يتمنى أن يرتدي قميص منتخب بلده، لكن دعني أؤكد لك أنني هذه لست حزينا على الإطلاق لعدم التواجد مع الفراعنة في الجابون، فأنا دائما أؤمن بأن كل شيء نصيب وقدر، والأهم لدي أن أكون ثابتا عند موقفي وأن مبدأي لا يتغير”.