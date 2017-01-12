إحالة 40 إمامًا بأوقاف قليوب إلى التحقيق لتقصيرهم في العمل

قال مدير إدارة الأوقاف بمركز قليوب الشيخ موسى حسن إنه تقرر إحالة 40 إماما بالإدارة للتحقيق وخصم بدل القافلة والدرس منهم لتقصيرهم في العمل وأداء واجبهم الوظيفي.

وأكد مدير الإدارة - في تصريح اليوم الخميس - ضرورة متابعة الأنشطة الدعوية بالإدارات وتنشيط المرور الفعلي على المساجد والدروس والقوافل وخطب الجمعة، وأهمية محاربة الشائعات وغرس روح القيم الوطنية الداعية إلى الوحدة والتآلف بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أنه يجري حاليا تنظيم القوافل الدعوية والأمسيات الدينية على مستوى مساجد المحافظة ويشارك فيها كبار أساتذة الدعوة والإرشاد الديني وذلك بهدف نشر صحيح مفاهيم الدين الإسلامي وتحصين شبابنا ومجتمعنا من الأفكار الهدامة.