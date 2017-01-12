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الخميس 12 يناير 2017 05:07 مساءً
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إحالة 40 إمامًا بأوقاف قليوب إلى التحقيق لتقصيرهم في العمل
وزارة الاوقاف

إحالة 40 إمامًا بأوقاف قليوب إلى التحقيق لتقصيرهم في العمل

الخميس، 12 يناير 2017 05:14 م
محيط: متابعات

قال مدير إدارة الأوقاف بمركز قليوب الشيخ موسى حسن إنه تقرر إحالة 40 إماما بالإدارة للتحقيق وخصم بدل القافلة والدرس منهم لتقصيرهم في العمل وأداء واجبهم الوظيفي.

وأكد مدير الإدارة - في تصريح اليوم الخميس - ضرورة متابعة الأنشطة الدعوية بالإدارات وتنشيط المرور الفعلي على المساجد والدروس والقوافل وخطب الجمعة، وأهمية محاربة الشائعات وغرس روح القيم الوطنية الداعية إلى الوحدة والتآلف بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أنه يجري حاليا تنظيم القوافل الدعوية والأمسيات الدينية على مستوى مساجد المحافظة ويشارك فيها كبار أساتذة الدعوة والإرشاد الديني وذلك بهدف نشر صحيح مفاهيم الدين الإسلامي وتحصين شبابنا ومجتمعنا من الأفكار الهدامة.

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