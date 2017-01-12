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الخميس 12 يناير 2017 05:03 مساءً
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رسميا.. انطوي في مصر المقاصة
جون انطوي

رسميا.. انطوي في مصر المقاصة

الخميس، 12 يناير 2017 05:12 م
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أنهى مسئولو نادي مصر المقاصة الاتفاق مع النادي الأهلي بشأن انتقال المهاجم الغاني جون أنطوي الى صفوف الفريق الفيومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة بدون مقابل.

كان عصام سراج مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي عقد جلسة مع المهاجم الغاني أتفق خلالها معه على الانتقال الى مصر المقاصة على سبيل الإعارة بعدما لم ينجح اللاعب في الحصول على فرصته أثناء تولي حسام البدري القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

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