أنهى مسئولو نادي مصر المقاصة الاتفاق مع النادي الأهلي بشأن انتقال المهاجم الغاني جون أنطوي الى صفوف الفريق الفيومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة بدون مقابل.

كان عصام سراج مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي عقد جلسة مع المهاجم الغاني أتفق خلالها معه على الانتقال الى مصر المقاصة على سبيل الإعارة بعدما لم ينجح اللاعب في الحصول على فرصته أثناء تولي حسام البدري القيادة الفنية للقلعة الحمراء.