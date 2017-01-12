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تدشين "الصداقة العراقية المصرية" في بغداد بحضور السفير المصري
السفير احمد درويش

تدشين "الصداقة العراقية المصرية" في بغداد بحضور السفير المصري

الخميس، 12 يناير 2017 05:13 م
خاص- محيط

دشنت اليوم جمعية الصداقة العراقية المصرية برئاسة رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين على الشمري ، بحضور السفير المصري لدى العراق أحمد درويش الرئيس الفخري للجمعية .

وأكد السفير درويش في مؤتمر صحفي بمقر سفارة مصر ببغداد دعم مصر الكامل للعراق حكومة وشعبا واستعداد الحكومة والشركات المصرية لمساندة العراق والمسهمة في إعادة الإعمار والاستثمار بالمناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بفضل وحدة العراقيين من كافة المكونات .
ومن جانبه قال رئيس جمعية الصداقة العراقية المصرية ، إن العلاقات بين مصر والعراق قديمة وجمعية الصداقة نواة لانضمام المزيد من العراقيين لتعزيز وتمتين العلاقة بين البلدين.

وأضاف ،أن الجمعية تستهدف تعزيز الإخوة بين البلدين وهي ستكون رافدا لزيادة الروابط وومضة كبيرة لعودة العراق لحضنه العربي .
وتابع ، أن” الجمعية سيكون لها الدور البارز في العمل على تنشيط السياحة والاستثمار والعلاقات الثقافية بين الشعبين والبلدين.
ولفت السفير درويش إلى أنه خلال تواجده في العراق سعى لتدعيم العلاقات في كافة المجالات ودعم التعاون المشترك.

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