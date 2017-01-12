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سلوفينيا تكتسح أنجولا بمونديال اليد
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سلوفينيا تكتسح أنجولا بمونديال اليد

الخميس، 12 يناير 2017 05:10 م
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق المنتخب السلوفيني فوز ساحق علي نظيره المنتخب الأنجولي بنتيجة 42-25.في المباراة التي جمعتهم بمونديال اليد المقام بفرنسا.

وكان الشوط الاول قد انتهي بنتيجة 22-13 وحاول الفريق الانجولي العودة في المباراة ولكنه لم يستطع التغلب علي قوة المنتخب السلوفيني.

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