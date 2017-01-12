 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 05:03 مساءً
روابط سريعة
التلفزيون الجزائري يرفض نقل مباريات كأس إفريقيا لهذا السبب
كاس الامم الافريقية 2017

التلفزيون الجزائري يرفض نقل مباريات كأس إفريقيا لهذا السبب

الخميس، 12 يناير 2017 05:09 م
محيط: متابعات

كشفت “المؤسسة العامة للتليفزيون” الجزائري أنها لن تتمكن من نقل مباريات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم، التي ستنظم بالجابون بسبب “المبالغ الباهظة الخارقة لكل الضوابط”.

وأبدت “مؤسسة التليفزيون” - في بيان صادر عنها اليوم الخميس - أسفها جراء “المأزق الناجم عن موقف غير مفهوم اتخذه مالك الحقوق سيحرم ملايين المشاهدين من متابعة مباريات فرقهم الوطنية في أهم منافسة رياضية في القارة الإفريقية بالرغم من الجهود التي بذلتها من أجل التوصل من أجل الوصول إلى اتفاق”.

وذكرت المؤسسة أن مبالغ حقوق البث وصلت إلى “مستويات لا نظير لها من قبل” ، مضيفة أنها “ستواصل العمل بإصرار بحثا عن حلول تمكن المشاهدين الجزائريين من متابعة الأحداث الرياضية الكبرى في جو من الارتياح والهدوء”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3