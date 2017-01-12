كشفت “المؤسسة العامة للتليفزيون” الجزائري أنها لن تتمكن من نقل مباريات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم، التي ستنظم بالجابون بسبب “المبالغ الباهظة الخارقة لكل الضوابط”.

وأبدت “مؤسسة التليفزيون” - في بيان صادر عنها اليوم الخميس - أسفها جراء “المأزق الناجم عن موقف غير مفهوم اتخذه مالك الحقوق سيحرم ملايين المشاهدين من متابعة مباريات فرقهم الوطنية في أهم منافسة رياضية في القارة الإفريقية بالرغم من الجهود التي بذلتها من أجل التوصل من أجل الوصول إلى اتفاق”.

وذكرت المؤسسة أن مبالغ حقوق البث وصلت إلى “مستويات لا نظير لها من قبل” ، مضيفة أنها “ستواصل العمل بإصرار بحثا عن حلول تمكن المشاهدين الجزائريين من متابعة الأحداث الرياضية الكبرى في جو من الارتياح والهدوء”.