فتحت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة “سجل عزاء” خاصا بشهدائها الدبلوماسيين المكلفين بتنفيذ المشاريع الإنشائية والتعليمية والتنموية في أفغانستان الذين استشهدوا إثر التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار.

وتوافد في اليوم الأول لفتح سجل العزاء - الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الاثنين المقبل - عدد من السفراء العرب والاجانب وكبار الشخصيات، أبرزهم السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ومحمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت في مصر وحبيب محمد هادي الصدر سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومحمد ظهر سفير جمهورية جيبوتي وفوزية السليطي نائب سفير دولة قطر في مصر والمهندس عبدالحكيم عبدالناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

كما توفد على مقر السفارة، عدد كبير من رجال الفكر والسياسة والاعلام والصحافة، حيث سجلوا تعازيهم في سجل التعازي، داعين للشهداء بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بنعمة الشفاء العاجل.