من أجل السياحة: راشد يتبادل الرؤى مع وفد كازاخى حول التعاون المشترك

التقى وزير السياحة يحيى راشد، وفداً إعلامياً من كازاخستان يضم ممثلى كبريات الصحف والمجلات الكازاخية فضلاً عن عدد من المدونين المشهورين بحضور هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحسين صورة مصر الذهنية وتبادل الرؤى حول سبل التعاون السياحى المشترك.

أكد الوزير أهمية السياحة بالنسبة للمقصد السياحي المصرى، مشيراً إلى إهتمام الجانب المصرى بالسوق الكازاخى، وأنه على يقين بأن هذا الاهتمام مشترك بين الجانبين، مشيراً إلى ضرورة تشجيع السياحة من كازاخستان إلى مصر.

وأوضح استعداد الجانب المصري بأن يقوم بعمل حملات دعائية فى كازاخستان وانه سيتم التعامل مع الجانب الكازاخى على مختلف المستويات سواء بالنسبة للوكلاء السياحيين أو منظمي الرحلات أو شركات الطيران.

وتابع راشد، أن الوزارة لديها برنامج تحفيزي للطيران كما أن هناك متخصصين بالوزارة فى مجال تحفيز الطيران، مؤكدا على أهمية التواصل وتمتين العلاقة السياحية بين الجانبين.

أعرب الوفد عن سعادتهم بالتواجد فى مصر والتعرف على مقاصدها السياحية الرائعة خاصة شرم الشيخ تلك المدينة الساحرة على ضفاف البحر الأحمر والتى قضوا فيها عدة أيام، لافتين إلى أهمية العلاقات المصرية الكازاخية.

أشاد الوفد بالتسهيلات الممنوحة من الجانب المصري بشأن الحصول على تأشيرات الدخول عند منافذ الوصول بما يكون له انعكاسه على السياحة الوافدة من كازاخستان إلى مصر.

وثمن الوفد جدية الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات المصرية بما يبعث حالة من الطمأنينة بالنسبة للمسافرين، وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أن مصر بلد آمن ونرحب بالسائحين من مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه أشار هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى مشاركة الجانب المصري فى المعرض السياحي الذي يقام فى كازاخستان فى منتصف أبريل القادم بما يوطد من العلاقات ويفتح أفاق لمزيد من التعاون السياحي.

وحول سؤاله عن ملف استئناف الطيران الروسي إلى مصر، أشار الوزير إلى أن الحوار مع الجانب الروسى فى تقدم مستمر، وأنه يأمل فى استعادة الحركة السياحية من روسيا فى أقرب وقت.

وأعربت أحد مقدمي البرامج فى التلفزيون الرسمي الكازاخى عن استعداد بلادها إنتاج فيلم وثائقي عن السلطان بيبرس باعتباره رمز بين مصر وكازاخستان بما يوطد من التعاون السياحي بين البلدين ويُعكس العلاقات التاريخية.

يذكر أن مطار شرم الشيخ يستقبل تسع رحلات شهرية قادمة من كازاخستان.