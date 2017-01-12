نقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، اليوم الخميس، عن مصدر مقرب من المعارضة السورية، قوله: “إن الخارجية الروسية تسعى لجمع شخصيات من المعارضة السورية في موسكو يومي 26 و27 يناير الجاري، أي في الفترة ما بين اجتماع أستانا ومحادثات جنيف”.

وأضاف المصدر - الذي لم تكشف “سبوتنيك” عن اسمه - “أن الخارجية الروسية تعمل على جمع معارضين سوريين لتشكيل وفد موحد لمباحثات جنيف”.

وذكر المصدر أن الهدف من وراء ذلك يتمثل في تسهيل عملية المفاوضات السورية - السورية، مؤكدًا أن ثمة ستة أسماء مطروحة للاجتماع في موسكو، منها رندا قسيس ومعاذ الخطيب وأحمد الجربا ولؤي حسين وقدري جميل وشخصية عن الأكراد.