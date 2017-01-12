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الرئاسة تستثني شركة أجنبية بـ"سيناء" من نسبة مشاركة المصريين في رأس مالها !
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للتنقيب عن البترول

الرئاسة تستثني شركة أجنبية بـ"سيناء" من نسبة مشاركة المصريين في رأس مالها !

الخميس، 12 يناير 2017 05:07 م
كتبت - رشا ربيع

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأول مكرر (د)، الصادر في 10 يناير 2017، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 12 لسنة 2017.

وينص القرار على استثناء شركة فيجاس شرق لاجيا المتحدة (شركة مساهمة ليبيرية)، من نسبة مشاركة المصريين في رأسمالها طبقًا لحكم المادة رقم (4) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العام للبترول للبحث والتنقيب عن البترول واستغلاله في منطقة لاجيا بسيناء.

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