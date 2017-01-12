أوصت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم ,بحتمية تقديم الشيخ “رائد صلاح ” زعيم الجناح الشمالى بالحركة الإسلامية ,للمحاكمة وذلك بتهمة التحريض على العنف ,والمشاركة فى تنظيم محظور .

وأوضح التقرير أن التحقيقات التى أجريت معه فى وحدة التحقيقات “لهف 433” قد بدأت فور تصريحاته التى أطلقها ضد الإحتلال بعد تحويل الحركة الإسلامية إلى جماعة محظورة العام الماضى .

ويمضى الشيخ رائد صلاح ,عقوبة الإعتقال لمدة 9 أشهر ,بتهمة التحريض على العنف والعنصرية ,ومن المقرر إنهاء عقوبته الشهر المقبل .

وكشف تقرير للإذاعة الإسرائيلية ,أن النية لتحويل ملف قضية رائد صلاح قد تبلورت ,بعد التحقيق الاخير الذى أجرى معه قبل أسبوعين .