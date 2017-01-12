أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل حرص الحكومة على متابعة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة الدعم في إطار ما تقوم به من إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، مشددا على أن الهدف الرئيسي هو العمل على وصول الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، موضحا أن تنقية قاعدة البيانات وتحديثها يخدم هذا الهدف.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية بحضور وزراء التخطيط والمالية والاتصالات وممثلى وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجهات المعنية.

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان بأنه تم - خلال الاجتماع - استعراض الجهود المبذولة فى إطار مراجعة قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التموين ومنظومة دعم السلع التموينية المعمول بها فى مختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن الإجراءات التى تمت لمطابقة بيانات المنظومة بين مختلف الجهات المعنية بهدف تنفية وتوحيد قاعدة البيانات والتحقق من عدم ازدواجها وضمان التنسيق المطلوب فى هذا الشأن.

وفى السياق، فقد تقرر استبعاد كافة البطاقات التموينية غير المفعله، وكذلك البطاقات التى تتضمن أرقاما قومية خاطئة، فضلا عن تلك التى تحتوى على حالات وفاة وأسماء مكررة وغير متواجدين بالبلاد لفترات طويلة، وذلك اعتبارا من 1/2/2017.

وتمت الاشارة - خلال الاجتماع - إلى أنه سيكون هناك عدد من الآليات المتنوعة لمساعدة المواطنين لتحديث بياناتهم والتقدم بتظلماتهم، إن وجدت، والتى من بينها التقدم لمكاتب التموين المختلفة بالمحافظات، حيث يتم تجهيزها لعملية تصويب وتعديل البيانات الخاطئة، فضلاً عن اطلاق موقع الكترونى وخط ساخن للاستقبال الشكاوى والاستفسارات.