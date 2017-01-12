رئيس الوزراء يؤكد الحرص على متابعة تطوير منظومة الدعمالخميس، 12 يناير 2017 05:01 م
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل حرص الحكومة على متابعة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة الدعم في إطار ما تقوم به من إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، مشددا على أن الهدف الرئيسي هو العمل على وصول الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، موضحا أن تنقية قاعدة البيانات وتحديثها يخدم هذا الهدف.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية بحضور وزراء التخطيط والمالية والاتصالات وممثلى وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجهات المعنية.
وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان بأنه تم - خلال الاجتماع - استعراض الجهود المبذولة فى إطار مراجعة قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التموين ومنظومة دعم السلع التموينية المعمول بها فى مختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن الإجراءات التى تمت لمطابقة بيانات المنظومة بين مختلف الجهات المعنية بهدف تنفية وتوحيد قاعدة البيانات والتحقق من عدم ازدواجها وضمان التنسيق المطلوب فى هذا الشأن.
وفى السياق، فقد تقرر استبعاد كافة البطاقات التموينية غير المفعله، وكذلك البطاقات التى تتضمن أرقاما قومية خاطئة، فضلا عن تلك التى تحتوى على حالات وفاة وأسماء مكررة وغير متواجدين بالبلاد لفترات طويلة، وذلك اعتبارا من 1/2/2017.
وتمت الاشارة - خلال الاجتماع - إلى أنه سيكون هناك عدد من الآليات المتنوعة لمساعدة المواطنين لتحديث بياناتهم والتقدم بتظلماتهم، إن وجدت، والتى من بينها التقدم لمكاتب التموين المختلفة بالمحافظات، حيث يتم تجهيزها لعملية تصويب وتعديل البيانات الخاطئة، فضلاً عن اطلاق موقع الكترونى وخط ساخن للاستقبال الشكاوى والاستفسارات.
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
القوات العراقية تسيطر على 80 % من الجانب الشرقي للموصل - محيطWed, 11 Jan 2017 10:48:36 GMT
-
إحباط «هجمات إرهابية» بالشيخ زويد.. وتصفية 10 مسلحين
أحبطت قوات الجيش المتمركزة في كمينين عسكريين بمنطقة مفارق مربع نجد بمدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيا شنته عناصر تكفيرية كبيرًا تستقل سيارتين دفع ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
وزير الصحة: ارتفاع الأسعار سيشمل 2000 صنف دوائيWed, 11 Jan 2017 09:14:56 GMT
-
العجاتي: إرسال الشريحة الثانية من اتفاق قرض البنك الدولي للبرلمان اليوم
قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة سترسل إلى مجلس النواب اليوم الخميس الشريحة الثانية من اتفاق قرض البنك الدولي المقدر ...Thu, 12 Jan 2017 14:44:25 GMT
-
حسام باولو: احترم تعاقدي مع سموحة.. ومفاوضات الزمالك لا زالت قائمة
أبدى حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تمسكه بالبقاء في النادي السكندري حتى نهاية عقده، على الرغم من مفاوضات نادي الزمالك معه. وقال باولو في ...Wed, 11 Jan 2017 10:32:24 GMT
-
احتجاز مركب «صيد مصري» في تونس
كشفت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركب مصرى أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس. وأشارت الوكالة ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
«البترول» تكشف حقيقة أسعار الوقود وتحديد الكميات المتداولة
نفى محمد عثمان وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق ما تردد حول تحدد كميات للتزود بالبنزين والسولار بعد تطبيق منظومة مراقبة تداول المواد البترولية والكروت الذكية، ...Wed, 11 Jan 2017 10:03:13 GMT
-
إسرائيل «مرعوبة»: 25 ألف جندي مصري في سيناء
قدرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عدد القوات المصرية التي تقاتل الجماعات الإرهابية في سيناء بنحو 20 ألف جندي على الأقل، اعتمادًا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي ...Wed, 11 Jan 2017 09:46:00 GMT