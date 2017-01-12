اعلن البنك المركزى المصرى اليوم، الخميس، إنه قام بطبع 100 مليون ورقة فئة الجنيه،و100 مليون ورقة فئة 50 قرشا بنفس المواصفات المتداولة حاليًا للتداول مع العملات المعدنية المتداولة حاليا عن طريق البنوك.

ومن الجدير بالذكر انه تتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة البنك المركزى، دار طباعة النقد، المتواجدة فى حى الهرم، بمحافظة الجيزة، التى تخضع لعمليات تأمين معقدة.