قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة سترسل إلى مجلس النواب اليوم الخميس الشريحة الثانية من اتفاق قرض البنك الدولي المقدر بمليار دولار ، ونصف ملياردولار من البنك الإفريقي للتنمية.

وأضاف العجاتي -خلال لقاء للدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مع المحررين البرلمانيين بمقر المجلس- أن اتفاقيات القروض يتم عرضها على مجلس النواب للتصديق عليها، باعتبار أنه يترتب عليها أعباء في السنوات المقبلة، ولكن بالنسبة للمنح ورغم عدم وجود ضرورة لعرضها على المجلس، إلا أن وزيرة التعاون الدولي طلبت وفي إطار الشفافية أن يتم عرض كل الاتفاقيات والمنح على المجلس.

وأشار العجاتي إلى أنه بالنسبة للشريحة الأولى من قرض البنك الدولي، فإن الاتفاق تم توقيعه قبل انعقاد البرلمان، وأن رئيس الجمهورية كان يجمع حينها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ورغم تصديقه على الاتفاق إلا أنه كان حريصا على عرض جميع الاتفاقيات التي أبرمت في غيبة البرلمان على مجلس النواب للموافقة عليها.

وأكد العجاتي أنه “لا قروض أو منح يتم التفاوض عليها إلا بعد دراسات مستفيضة لمعرفة أوجه الصرف والتمويل”.

وحول اتفاق إنشاء محطة الضبعة النووية ومدى تحمل الأجيال القادمة لأعباء هذا القرض، قال العجاتي إن المحطة ستنفذ بقرض روسي سيتم تسديده بعد بدء المحطة في انتاج الكهرباء، ولن يترتب أعباء تذكر على الموازنة العامة للدولة نتيجة هذا القرض.

وأوضح العجاتي أن عقود إنشاء المحطة سيتم توقيعها قريبا مع الجانب الروسي.

ولفت العجاتي إلى أن لقاء اليوم مع وزيرة التعاون الدولي هو تقليد جديد لتسهيل عملية التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام، وأنه سيتم الترتيب للقاءات مع بقية وزراء الحكومة مع المحررين البرلمانيين خلال الفترة المقبلة.