أفاد مراسل قناة “الغد” الإخبارية من الخرطوم، محيي الدين جبريل، بإفراج السلطات السودانية عن 4 من أبرز قادة المعارضة، بعد اعتقالهم وسط حملة أمنية للحد من دعوات للتظاهر ردًا على خطة تقشف حكومية.

وأشار جبريل، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، إلى أن القوى السياسية المعارضة تتحدث عن أن هناك قائمة من المعتقلين لازالوا يوجدون داخل معتقلات الحكومة، وتستمر المطالبات بالإفراج عنهم، ومن بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر الدقير.

وقال جبريل إن المؤتمر الشعبي المعارض الذي كان يتزعمه حسن الترابي، خرج بتصريحات عن أنه وجد ضمانات من الحزب الحاكم بأن تودع التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات، بمنضدة البرلمان الأسبوع المقبل، لإيجازتها وتضمينها الدستور.