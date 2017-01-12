أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2017 على مستوى الجمهورية على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ، مع استمرار تلقي طلبات التقدم للمسابقة في مديريات التضامن الاجتماعي بكامل الجمهورية حتى يوم 16 يناير الجاري.

وأكدت والي أن الوزارة قد اختارت هذا العام فتح باب التقدم للمسابقة الكترونياً جنبا إلى جنب مع تلقي الطلبات ورقيا في المديريات يهدف إلى توسيع قاعدة المتقدمين وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الأمهات للتقدم للمسابقة.

وأوضحت الوزيرة أن أهم المعايير التوجه نحو الأسرة الصغيرة حيث يقتصر التقدم على الأم لثلاثة أبناء تأكيدا على تكريم الأسرة الأصغر والأم الأكثر وعيا بأهمية تنظيم الأسرة.

وفي هذا الإطار، فإن الأم العاملة خاصة من تعمل هي أو أبناؤنا في مجال العمل الحر لها وزن نسبي في معايير الاختيار بهدف تشجيع المرأة والشباب على هذا التوجه الذي يمثل المدخل الاقتصادي الصحيح لبناء الوطن حيث أن العمل قيمة كبيرة تستحق إعادة الاعتبار والتأكيد على أهميتها في المجتمع.

كما أعطت المعايير وزنا نسبيا للأم التي ترعى إبنا معاقا واستثنتها من شروط استكماله للتعليم الجامعي خاصة إذا كانت إعاقته لا تسمح بذلك.

كما خفضت الوزارة هذا العام سن الأم المتقدمة للمسابقة إلى 45 عاما بدلا من 50 عاما في السنوات الماضية ومنحت المسابقة الأولوية للأم التي استطاعت أن تصل بأبنائها إلى أعلى درجات التعليم.

ومن شروط المسابقة أيضا أن تكون الأم المتقدمة ملمة بالقراءة والكتابة كما سيُعطى وزن إضافي لقصة كفاح الأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل وذلك إيمانا بقيمة التعليم ودوره في تغيير حياة الأفراد والأسر للأفضل.

وأكدت غادة والي على ضرورة أن تتمتع المسابقة بكل معايير الشفافية لكل أمهات مصر الراغبات في المشاركة بالمسابقة، حيث لأول مرة يتم وضع برنامج إلكتروني للتقديم من خلاله في مسابقة الأم المثالية عبر موقع الوزارة على الانترنت وهو: http://82.129.197.227/MotherDay

وتنوه الوزارة إلى ضرورة أن يتم استيفاء كل البيانات الموجودة في الاستمارة على الموقع الإلكتروني مع ملء جميع البيانات الخاصة بالأم والأسرة ودخلها وقصة الكفاح.

وتعرب غادة والي في الختام عن أمنياتها الطيبة لكل نساء وأمهات مصر.