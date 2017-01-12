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كيف يساهم قانون الكونجرس في مطاردة الإخوان؟
احمد بان

كيف يساهم قانون الكونجرس في مطاردة الإخوان؟

الخميس، 12 يناير 2017 04:12 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، أحمد بان، إن مشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية في الكونجرس الأمريكي، سبق وأن تقدم به عضو في فبراير/شباط من العام الماضي، إلا أن الإدارة الديمقراطية ظلت تعطله.

وأشار بان، خلال لقائه على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بدا أكثر حسمًا في التعاطي مع الإرهاب، وأكثر استعدادا للتعاطي مع الجهود المصرية والدولية لمكافحة الإرهاب.

ولفت بان إلى أنه: “ومنذ خروج جماعة الإخوان المسلمين من مصر، وهي تراهن على ضغوط أمريكية على النظام السياسي المصري من أجل إعادة دمجهم في المعادلة السياسية من جديد”، معتبرًا أن القانون سينتج عنه مطاردة لأعضاء الإخوان وتجمد حسابات عناصرها، وكذلك تراجع الضغط على الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة

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