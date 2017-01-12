نتيجة لاعتمادها على أكثر من 20 سوقا سياحية استطاعت إمارة دبى أن تفوز بنصيب الأسد من كعكة السياحة العالمية..ولم تتأثر كثيرا بحالة الانحسار السياحي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط فقد أكد تقرير صادر عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي،

أن عدد السائحين الذين زاروا الإمارة بلغ 12 مليون سائح، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2016، وأن السوق الهندية احتلت المركز الأول فى قائمة الأسواق العشر المصدرة للسياحة إلى دبى، حيث بلغ عدد السياح الهنود مليونًا و406 آلاف سائح بنسبة زيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2015.

وقال التقرير، إن عدد الأسواق المصدرة للسياحة لدبي، بلغ 20 سوقًا سياحية، وجاءت «الأردن» فى المرتبة الأخيرة فى قائمة الأسواق المصدرة، حيث بلغ عدد السياح 129 ألف سائح أردني، بينما شملت القائمة «الفلبين، أستراليا، مصر، فرنسا، روسيا، قطر، إيطاليا، نيجيريا، وكندا».