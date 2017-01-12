السادات يناقش الحد الأدنى للأجور في ضوء بيانات التضخم المرتفعةالخميس، 12 يناير 2017 04:05 م
قال النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، إنه يعتزم أن تقديم طلب إلى رئاسة المجلس، لمناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور سواء بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، نتيجة لمستجدات الوضع الاقتصادي الراهن.
يأتي طلب السادات بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر والتي أظهرت ارتفاعا حادا في أسعار المستهلكين وصلت الى 24.3% في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8 % في تقرير البنك المركزي.
وأوضح السادات في بيان الكتروني وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه-، انه باسترجاع ارقام التضخم الى سنة الأساس 2010 يتبين ان نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10% بشكل حقيقي، وهو ما يعني ازدياد معدلات الفقر لكافة قطاعات المجتمع المصري بشكل أكبر مما كانت عليه قبيل ثورة يناير.
وبين أن أحد اهم المطالب المشروعة لثورة يناير كانت تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حد أدني لأجور العاملين1200 جنه شهريا بحيث يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري، ولكن نتيجة التضخم المتراكم منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016.
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