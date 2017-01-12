

وقع روتاري مصر برئاسة الدكتور ميان رسلان بروتوكول تعاون مشترك بينه وبين المجلس القومي لشئون الإعاقة برئاسة الدكتور اشرف مرعي لإقامة مشروع تحويل مبني صديق للمعاق و ايضاً مشروع الكشف المبكر علي الاعاقه بكافة أنواعها.

وفي بيان لروتاري مصر حصلت شبكة الاعلام العربية محيط على نسخة منه اكدت رسلان أنه في إطار مجهودات روتاري مصر برعاية محافظ المنطقة ٢٤٥١ الدكتورة مايان رسلان ومن خلال مراحل تنفيذ المشروع العملاق للتطوير و التنمية في محافظة الفيوم ، ساهمت شركة جونسون واكس و بنك ابو ظبي الاسلامي و بعض الاندية في تركيب اطراف صناعية رباعيه و نصفيه و كراسي للمقعدين ، كهرباء و يدوي .