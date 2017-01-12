بنغلاديش تطلب عودة عشرات آلاف الروهنجيا إلى ميانمارالخميس، 12 يناير 2017 03:55 م
طلبت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد أمس الأربعاء من ميانمار استعادة عشرات آلاف المسلمين الروهنجيا الذين فروا من قمع عسكري في هذا البلد ذي الغالبية البوذية، وفق ما صرح مسؤول.
وخلال اجتماع في دكا مع نائب وزير الخارجية الميانماري كياوتين، قالت الشيخة حسينة، إن “على ميانمار أن تستعيد الروهنجيا الذين هاجروا إلى بنغلاديش”، وفق ما أفاد المتحدث باسمها إحسان كريم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الأمم المتحدة قولها: إن 65 ألفا على الأقل من المسلمين الروهنجيا فروا من ميانمار إلى بنغلاديش، منهم الثلث الأسبوع الفائت، إثر عملية بدأها الجيش الميانماري في أكتوبر(تشرين الأول) في ولاية أراكان (غرب) ردا على مهاجمة مسلحين لمواقع حدودية.
وتأثرت بنغلاديش إلى حد كبير بتدفق اللاجئين، واضطرت إلى تعزيز نقاطها الحدودية ونشر سفن لخفر السواحل منعا لوصول لاجئين إضافيين.
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