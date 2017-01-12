أوفد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، في إطار بذل مساعيه الحميدة الرامية إلى تفعيل آليات الدبلوماسية الوقائية، وفداً من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الأمين العام المساعد، السفير سمير بكر دياب، لتسليم رسالة خطية موجهة إلى الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع.

وحث الأمين العام الذي تساوره انشغالات بسبب النزاع الانتخابي والمأزق السياسي اللذين أعقبا الانتخابات الرئاسية التي جرت في غامبيا الشهر الماضي، الرئيس جامع على تجنّب القيام بأي عمل من شأنه أن يعرِّض السلم والاستقرار للخطر في هذا البلد العضو في المنظمة، والذي سوف يرأس القمة الإسلامية القادمة.

كما ناشد الأمين العام الرئيس جامع أن يكفل انتقالاً سلمياً ومنظماً للسلطة في الوقت المناسب للرئيس المنتخب آداما باررو، يوم 19 يناير 2017، وذلك حسب الأصول الانتخابية المعمول بها في هذا البلد.

يُذكر أن وفد المنظمة ضم إلى جانب السفير سمير بكر، السفير يحيى لاوال، حيث سلم رسالة الأمين العام لنائب الرئيس الغامبي يوم 9 يناير 2017 في بانجول بحضور وزراء الخارجية والسياحة والصحة.