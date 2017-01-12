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مسلحون يسيطرون على وزارات الدفاع والعدل الليبية
مسلحون في ليبيا

مسلحون يسيطرون على وزارات الدفاع والعدل الليبية

الخميس، 12 يناير 2017 03:53 م

أفادت شبكة فرانس 24، اليوم الخميس، في خبر عاجل لها، بأن مجموعات مسلحة، سيطرت على وزارات الدفاع والعدل والاقتصاد في العاصمة الليبية.

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