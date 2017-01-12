قال محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي إنه تم اعتماد 10 ملايين جنيه لإقامة مشروعين للصرف الصحي بقريتي الخير والنماء وأبو بكر الصديق بمركز الفرافرة.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم الخميس، أنه تم طرح عمليات إقامة محطات الرفع وخطوط الانحدار اللازمة للمشروعين بتكلفة 5 ملايين لكل مشروع ، لافتا إلى أن عملية التنفيذ تتم تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح عشماوي بأنه سيتم الانتهاء من المشروعين خلال 12 شهرا، وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين المحافظة والهيئة للتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المحرومة وخاصة مناطق الاستصلاح الحديث.