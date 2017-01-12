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الخميس 12 يناير 2017 03:21 مساءً
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10 ملايين جنيه لإنشاء مشروعين صرف صحفي بالوادي الجديد
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد‎

10 ملايين جنيه لإنشاء مشروعين صرف صحفي بالوادي الجديد

الخميس، 12 يناير 2017 03:49 م
محيط: خاص

قال محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي إنه تم اعتماد 10 ملايين جنيه لإقامة مشروعين للصرف الصحي بقريتي الخير والنماء وأبو بكر الصديق بمركز الفرافرة.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم الخميس، أنه تم طرح عمليات إقامة محطات الرفع وخطوط الانحدار اللازمة للمشروعين بتكلفة 5 ملايين لكل مشروع ، لافتا إلى أن عملية التنفيذ تتم تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح عشماوي بأنه سيتم الانتهاء من المشروعين خلال 12 شهرا، وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين المحافظة والهيئة للتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المحرومة وخاصة مناطق الاستصلاح الحديث.

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