أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس عن تمديد عقد لاعب وسطه البلجيكي، مروان فيلايني، موسما إضافيا حتى 2018.

وكان فيلايني يرتبط بعقد مع المان يونايتد حتى 30 يونيو المقبل، ولكن تم تمديد عقده موسما آخر بناء على طلب من مدرب الفريق، جوزيه مورينيو.

وسجل فيلايني هدفا في المباراة التي فاز فيها “الشياطين الحمر” أول أمس الثلاثاء بهدفين دون رد على هال سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبعد هذه المباراة صرح مورينيو بأن فيلايني “يتمتع بعقلية الفوز.. هو يعرف أنه لاعب بالغ الأهمية بالنسية لي”.

ومن المعروف أن فيلايني، 29 عاما، قد انضم إلى مان يونايتد صيف عام 2013 مقابل 27,5 مليون جنيه إسترليني ووقع حينها على عقد يمتد أربعة مواسم.