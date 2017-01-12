"قصص إنستاجرام".. وزيادة الإعلاناتالخميس، 12 يناير 2017 03:46 م
قالت شركة فيس بوك المالكة لموقع إنستاجرام الأربعاء إن الموقع يقوم بضم أكثر من 30مُعلنا لواحدة من أسرع خصائصه نموا وهي (قصص إنستاجرام) في محاولة لتعزيز الإيرادات من الإعلانات.
وسيصبح موقع التواصل الاجتماعي لاعبا أكثر أهمية في الحفاظ على نمو إيرادات الإعلانات لفيسبوك في 2017. وخلال آخر مؤتمرين عبر الهاتف لإعلان النتائج المالية قال رؤساء تنفيذيون لفيس بوك إنهم قد يصلون قريبا إلى حد بشأن كم الإعلانات التي يمكن أن يضعوها أمام المستخدمين وهو من العوامل المهمة في نمو إيرادات الإعلانات.
ويشعر المشترون الإعلاميون بالتفاؤل إزاء قدرة إنستغرام على الحفاظ على مكانة فيسبوك- الذي يحتل المركز الثاني بعد شركة جوجل المملوكة لألفابت- في سوق الإعلانات الرقمية. وقال نواه مالين رئيس قسم التواصل الاجتماعي في وكالة (إم.إي.سي) الإعلانية “قد يصبح إنستغرام مصدرا قويا للإيرادات لفيسبوك مثلما كان يوتيوب لجوجل.”
وفي قصص إنستاجرام يمكن أن ينشر المستخدمون والشركات سلسلة منالصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد 24 ساعة.
ودشنت إنستاجرام الخدمة في أغسطس وأصبح لها الآن نحو 150 مليون مستخدم نشط يوميا حسبما يقول جيم سكاويرز مدير عمليات الأسواق في إنستاجرام.
وسيظهر المنتج الجديد الإعلانات على فترات متقطعة مع تنقل المستخدمين بين الصور ومقاطع الفيديو على (قصص إنستغرام).
وتختبرالشركة الخاصية الجديدة مع معلنين كبار مثل جنرال موتورز ونايكيوإير بي إن بي.
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