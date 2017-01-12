لاعب الاسماعيلي: أسعي للعودة للتشكيل الأساسي مرة أخرىالخميس، 12 يناير 2017 03:46 م
قال عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى إنه يبذل قصارى جهده للعودة لتشكيلة الفريق الأساسية مرة أخرى فى الفترة القادمة خاصة بعد تمسك مجلس الإدارة ببقائه فى الفريق ورفض العروض التى وصلت من العديد من أندية الدورى الممتاز لضمى فى فترة الإنتقالات الحالية.
وأضاف عماد حمدي - في تصريحاته للموقع الرسمي للاسماعيلي - أن المدير الفنى الجديد فرانز شتراكا أضاف روح جديدة للفريق و خلق دوافع جديدة للاعبين البعيدين عن المشاركة فى المباريات الرسمية خلال الدور الأول، مشيرآ إلى أن اللاعبين لديهم إصرار على تعديل مسار الفريق فى الدور الثانى و العودة للمنافسة على المربع الذهبى.
واختتم عماد حمدى تصريحاته مؤكدا انه حزين لإستبعاد الحارس محمد عواد من قائمة المنتخب الوطنى التى تستعد للمشاركة فى بطولة أفريقيا منتصف الشهر الجارى.
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