الجهاز الفني للأهلي يمنح الفريق الكروي الأول راحة من التدريباتالخميس، 12 يناير 2017 03:40 م
منح الجهاز الفني للفريق الأول للكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة من التدريبات الجماعية غدا الجمعة.
وأوضح أحمد أيوب المدرب العام والذي يقود تدريبات الفريق لحين عودة حسام البدري المدير الفني، أن الفريق سيستأنف مرانه في الثالثة والنصف عصر السبت؛ استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير القادم على كأس السوبر والذي تستضيفه الإمارات.
من جانب آخر ، تخلص صالح جمعة لاعب وسط الفريق من إجهاد العضلة الضامة وشارك في تدريبات فريقه اليوم ، واكتفى صالح جمعة بخوض تدريبات في الجيم بالإضافة إلى الجري حول الملعب خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
كما انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في المران الجماعي، وكان الشناوي قد غاب عن مران الفريق أمس الأربعاء بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.
ومن المقرر أن يصل حسام البدري المدير الفني للفريق إلى القاهرة مساء اليوم قادما من كندا بعد قضاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول للدوري.
ومن المنتظر أن يقود البدري تدريبات الفريق عصر السبت القادم؛ استعدادا لمواجه الزمالك مجددًا يوم 10 فبراير القادم بالإمارات على كأس السوبر.
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