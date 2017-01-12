أحمد دويدار: مستمر مع الزمالك ولا نية للرحيلالخميس، 12 يناير 2017 03:41 م
حرص أحمد دويدار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة اليوم الخميس، مع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة، في حضور الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي، للحديث عن مصير اللاعب مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وتمسك اللاعب في بداية الجلسة بالرحيل لأنه يريد المشاركة أساسيا فى المباريات، خاصة بعد أن خرج من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، وأنه عرض التنازل عن باقي مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي والبالغة مليون و600 ألف دولار، من أجل الموافقة على رحيله.
بينما رفض أحمد مرتضى، ما قاله دويدار وطالبه بإغلاق هذا الملف نهائيا وعليه التركيز مع منتخب مصر الفترة الحالية ورحيله من الزمالك مرفوض تماما.
وتمسك أيضا محمد حلمي باستمرار اللاعب وعدم رحيله وقال له “أنت لاعب مهم وليس معنى خروجك من الحسابات أنك قصرت. عليك التركيز مع المنتخب ولتعلم أنك مستمر مع الفريق”.
وفى نهاية الجلسة، أبدى اللاعب موافقته على الاستمرار مع الفريق وشكر الجميع على هذه الإشادة.
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