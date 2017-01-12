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مايكروسوفت تتجنب دعوى قضائية بشأن "ويندوز 10"
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مايكروسوفت تتجنب دعوى قضائية بشأن "ويندوز 10"

الخميس، 12 يناير 2017 03:38 م

قالت المفوضية الاتحادية السويسرية لحماية البيانات والمعلومات إن رئيسها لن يقيم دعوى قضائية ضد شركة مايكروسوفت، بعد أن وافقت الشركة الأميركية على تبني توصيات لتحسين شفافية معالجة البيانات في نظام التشغيل ويندوز 10.

وقالت المفوضية، الأربعاء، إنها أكملت تحقيقا في أمر نظام التشغيل بدأ في 2015، وإنه كشف ثغرات في حماية البيانات بموجب القانون السويسري.

وأضافت في بيان “كشفت تحقيقات المفوضية أن معالجة البيانات فيما يتصل بويندوز 10 لا تتوافق في كل جوانبها مع قانون حماية البيانات”، طبقا لما ورد بموقع “سكاي نيوز العربية”.

وردا على ذلك، قدمت مايكروسوفت مقترحات للمفوضية تمت الموافقة عليها بعد أن أدخلت عليها المفوضية تعديلات.

وقالت المفوضية: “التطبيق الفني للتعديلات التي طلبتها المفوضية سينفذ على مستوى العالم في إطار إصدارين من برمجيات ويندوز 10 مقررين خلال 2017”.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن الشركة تقدر فرصة مناقشة نظام التشغيل مع المفوضية.

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