الصين تعتقل المئات من "ملوثي البيئة"الخميس، 12 يناير 2017 03:34 م
ذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن الصين اعتقلت 720 شخصا وفرضت بكين غرامات بقيمة 21.8 مليون دولار على خلفية انتهاكات لقوانين حماية البيئة في 2016.
والصين في العام الثالث من “حرب ضد التلوث” تهدف إلى احتواء الأضرار التي لحقت بجوها وتربتها ومياهها بعد عقود من النمو الاقتصادي السريع. وواجهت بكين الأسبوع الماضي تحذيرات شديدة بشأن التلوث مما أجبر الناس على التزام منازلهم.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن معلومات تم الكشف عنها في مؤتمر للعمل البيئي أنه جرى اعتقال 720 شخصا في 2016 بسبب إلحاق أضرار بالبيئة.
وأضافت الوكالة أن بكين رفضت 11 مشروعا بقيمة 97 مليار يوان (14 مليار دولار) بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة العام الماضي.
في الوقت نفسه أقامت بكين 13127 دعوى قضائية العام الماضي تتعلق بحماية البيئة، وبلغ مجمل الغرامات 21.8 مليون دولار، حسبما أفادت صحيفة “شنغهاي ديلي” في تقرير منفصل نقلا عن السلطات البيئية المحلية.
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