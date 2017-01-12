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7.5 مليار جنيه مكاسب البورصة بنهاية الأسبوع
البورصة المصرية

7.5 مليار جنيه مكاسب البورصة بنهاية الأسبوع

الخميس، 12 يناير 2017 03:48 م

اختتمت البورصة المصرية اليوم الخميس – أخر جلسات الأسبوع، مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي، وصعد مؤشرها الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.03% تعادل 134.85 نقطة إلى مستوى 13223.9 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم الخميس.
وقفز رأس المال السوقي للبورصة بنحو 7.5 مليار جنيه، ليغلق عند 629.7 مليار جنيه، مقارنة مع الإغلاق السابق.
وعلى صعيد باقى المؤشرات، أرتفع مؤشر “EGX70” بنسبة 1.34% إلى مستوى 473.1 نقطة، وبالمثل ارتفع “EGX100” بنسبة 1.67% عند مستوى 1154.4 نقطة، وصعد “EGX50 متساوي الأوزان” بنسبة 1.97% عند مستوى 2040.77 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.89 مليار جنيه عبر التداول على 522 مليون سهم، واتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 111.6 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 95.6 مليون جنيه، و16.02 مليون جنيه على التوالي.

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