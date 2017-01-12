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الخميس 12 يناير 2017 03:36 مساءً
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هكذا يتسبب الضغط في النوبات القلبية والسكتات الدماغية
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هكذا يتسبب الضغط في النوبات القلبية والسكتات الدماغية

الخميس، 12 يناير 2017 03:32 م

قال علماء إنهم تمكنوا، أخيرا، من معرفة كيف يتسبب الضغط في النوبات القلبية والسكتات الدماغية، مما يبشر بآمال التوصل إلى حلول لمنع حدوث ذلك في المستقبل.

وحسب ما جاء في موقع “تيليغراف” البريطاني، فإن العلماء وجدوا أن الأشخاص الذين ارتفع عندهم مستوى النشاط في جزء من الدماغ هم أكثر عرضة للتعرض لأمراض القلب والشرايين.

وذكر الدكتور أحمد تاواكل، من كلية الطب بجامعة هارفارد، أن اللوزة الدماغية أو اللوزة العصبية هي المسؤولة عن “إصدار أوامر” لإنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء التي تحارب المرض وتساعد جسم الإنسان على البقاء حيويا، مضيفا “بيد أن الضغط يمكن أن يتسبب في الإفراط في إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب”.

وتابع “نتائجنا تكشف كيف يتسبب الضغط في الإصابة بأمراض القلب والشرايين.. إذن الحد منه ستكون نتائجه جيدة وسيجعل الإنسان بشعر بالرفاه النفسي”.

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