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الخميس 12 يناير 2017 03:33 مساءً
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ضبط سائق هارب من 35 سنة سجن بالإسكندرية‎
كمين امني ـ الشرطة المصرية

ضبط سائق هارب من 35 سنة سجن بالإسكندرية‎

الخميس، 12 يناير 2017 03:34 م
محيط: متابعات

ألقى ضباط مباحث الإسكندرية القبض على سائق هارب من تنفيذ حكمين جنائيين في قضيتي سرقة بالإكراه وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وكانت مباحث الإسكندرية تحت إشراف العميد شريف عبدالحميد مدير المباحث قد تلقت معلومات تفيد بهروب سائق من تنفيذ أحكام صادرة ضده في قضيتي سرقة بالإكراه وإحراز سلاح بدون ترخيص، وبلغ عدد سنوات حبسه 35 سنة.

تم ضبط المتهم في كمين العامرية غرب المدينة واعترف بصحة الحكمين الصادرين، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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