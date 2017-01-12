أشارت دراسة علمية جديدة إلى أن همهمات وصيحات التزاوج التي تطلقها قرود البابون ربما تنطوي على أسرار الكلام البشري، كما أرجعت الدراسة أصول اللغة البشرية إلى نحو 25 مليون عام.

وتكشف صياحات “الياك” و “الوا هوو” التي تطلقها قرود البابون الغينية عن تمييز يشبه أصوات الحروف المتحركة الصادرة عن الإنسان، بحسب دراسة نشرت الأربعاء في مجلة “بلوس وان” من قبل علماء من ست جامعات في فرنسا وألاباما.

ودرس مؤلفو الدراسة، بقيادة الدكتور لويس جان بوي من جامعة غرينوبل، حوالي 1335 صوتا صادرا عن قردة البابون كما درسوا تشريحا لألسنة تلك الحيوانات.

وتلقي الدراسة ظلالا من الشك على النظريات التي أشارت إلى أن اللغة تطورت فقط بعد ظهور أشباه البشر ذوى الحناجر الضعيفة.

وبدلا من ذلك، يقول العلماء إن بحثهم يشير إلى أن النظام الصوتي البشري تطور من القدرات الموجودة فعليا عند قردة البابون الغينية. وفقا لأسوشيتد برس.