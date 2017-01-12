تلقى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية فاكس رسميا من مسئولى طنطا يطلبون ضم مهاجم الفريق سيد حمدى خلال الانتقالات الشتوية الحالية .

ومن جانبه أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى المصرى أن الإدارة تدرس العرض المقدم من نادى إنبى للرد عليهم ووضع شروطهم للاستغناء عن سيد حمدى، مؤكدا أن ردهم على مسئولى نادى طنطا سيكون خلال ساعات من الآن.

جدير بالذكر أن سيد حمدى وقع للنادى المصرى لمدة موسمين بداية من الموسم الحالى ولم يشارك فى أى مباراة مع الفريق البورسعيدى منذ بداية الدورى وهو الأمر الذى دفعه للرحيل عن الفريق .

من جانب آخر قام النادي البورسعيدي بإرسال فاكس رسمي إلى إنبي يطلبون فيه الحصول على خدمات محمد عبد المنصف “أوسة” حارس مرمى الفريق البترولى على سبيل الإعارة وبنية البيع .

وينتظر مسئولو النادى المصرى الرد النهائى من نادى إنبى بخصوص انتقال حارس مرمى الفريق البترولى إلى النادى البورسعيدى .