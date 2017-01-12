وحيد دوس: معالجة 900 ألف مريض «فيروس سي» حتى الأنالخميس، 12 يناير 2017 03:42 م
أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمقاومة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن مريض “فيروس سي” الذي تم معالجته بيعاني من التمييز أثناء تقدمه لأي وظيفة أو الالتحاق بأي خدمة تخوفا من أي أجسام مضادة، مؤكدا أن اللجنة تصدر شهادات تؤكد شفاء المريض بنسبة 100 %.
وأشار دوس من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ًصباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس إلى أن الشهادة تجعل الوزارة تتابع المرضى وضمان عدم انتقال أي عدوى له لمدة 3 شهور بالإضافة إلى تأكيد الشفاء، معربا عن أمله في أن تقضي هذه الشهادة على التمييز ضد من تم معالجتهم من المرضى.
وأوضح أن عدد من تم علاجهم من المرض بالأدوية الجديدة في مصر 900 ألف شخص، مشيرا إلى أن عدد من تم علاجهم عالميا مليون و400 ألف مريض.
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