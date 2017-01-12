ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل، اثنين من مسئولي الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، بعد تقاضيهما رشوة مقابل الإفراج، عن قطعة أرض وقف.

وقالت الرقابة اﻹدارية، إن قيمة الرشوة، تبلغ 2.5 مليون جنيه.