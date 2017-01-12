 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 03:36 مساءً
روابط سريعة
قضية فساد جديدة.. القبض على مسؤولين بـ«اﻷوقاف»
الدكتور محمد مختار جمعة

قضية فساد جديدة.. القبض على مسؤولين بـ«اﻷوقاف»

الخميس، 12 يناير 2017 03:31 م

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل، اثنين من مسئولي الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، بعد تقاضيهما رشوة مقابل الإفراج، عن قطعة أرض وقف.

وقالت الرقابة اﻹدارية، إن قيمة الرشوة، تبلغ  2.5 مليون جنيه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3