أدعو للتنقيب عن الإبداع الإفريقي المنسي .. وبالكلمة “يتوحد” العرب

انتهي النجم الأوحد برحيل محمود درويش .. والنثر بوابة “غير الموهوبين”

السودان مازال مجهول أدبيا ..ولو عاش الطيب صالح فيه لما عرفه أحد

لو عاش الطيب صالح “عبقري الرواية” بالسودان لما سمع عنه أحد

روضة الحاج .. الشاعرة والمذيعة السودانية التي تألقت في سماء الشعر العربي ، و برز نجمها بقوة منذ مشاركتها في برنامج “أمير الشعراء” لتعرف بـ “خنساء العرب” ، ورفعت لواء السودان والمرأة العربية عاليا حينما فازت ببردة سوق عكاظ كأول امرأة عربية تفوز بهذا اللقب .

شبكة “محيط” التقت بالشاعرة أثناء زيارتها للقاهرة، وقد نقبت بمناطق الإبداع المجهولة ، وكيفية تحرير المشهد الثقافي من تبعيته للسياسة ، مؤكدة أن الشعر قادر على استخلاص أفضل ما في الشخصية العربية ، و أن الشعر أبدا لن يموت ، بل حلق في آفاق جديدة لم يصل لها من قبل .

وفيما يلي نص الحوار :

لقبت بـ “خنساء العرب” فكيف ترين هذا اللقب ؟

أقدر تلك الألقاب وأحترمها وسعيدة بها ، ولكني أعتقد أن الألقاب مقيدة لحد ما ، والذين أطلقوا على هذا اللقب اختاروا الخنساء لأنها الاسم الأكثر بروزا في مشهد الشعر العربي ، و الوحيدة التى نقل إلينا المدون العربي بعض أشعارها ، فيقول أبو نواس أنه حفظ لمائتي شاعرة قبل أن يقول شعرا و المتنبي قال قولا مماثلا ، و لكن لم تحتفظ لنا الذاكرة العربية بأى من هؤلاء الشاعرات اللائى كنا وقود الشاعرية الأول لأبو نواس والمتنبي ، ولكن الخنساء كانت محظوظة لحد ما إن شعرها تم تناقله ، فعند الحديث عن الشعر النسائي “الخنساء” هى الاسم الأبرز ، وأظن من لقبوني بذلك كان هذا مقصدهم .

وأنا سعيدة بذلك اللقب و لكن أظن أن زمان الشاعر النجم الأوحد انتهي برحيل محمود درويش آخر الشعراء النجوم في تقديري ، الآن هناك أجيال شعرية مميزة ، ولا يوجد شاعر نجم واحد حتي لو كانوا يطلقون عليه لقب “الخنساء” .

كيف ترين دورك وأنت من قال الفيتوري عنك أنك تحملين لواء السودان و تمثلين نساءه؟

مثل هذه الأقوال من شاعر كبير مثل محمد مفتاح الفيتوري من الأعباء الثقيلة ، و أنا كنت محظوظة أنني التقيته في بداياتي الشعرية و أجريت معه حوارا كإعلامية للإذاعة السودانية ، وكان من الحوارات التى أفخر بيها ، مقولته و مثلها من الأقوال أشعر بها كعبء على ظهري كلما ترحلت في الوطن العربي اقرأ على الناس شعرا ، لأن في تقديري أن السودان مازال مجهولا أدبيا ، وأن الجغرافيا أو التاريخ ظلموا هذا البلد في تعريف الآخرين به ، و أن جزء من هذا الظلم في التعريف بالسودان إبداعيا يقع علي عاتق السودانيين و خاصة الإعلاميون .

الطيب صالح كعبقري للرواية العربية كما قال رجاء النقاش عُرف لأنه عاش خارج السودان ، أنا علي ثقة أنه لو كان يقيم بالسودان لما سمع عنه أحد إلا قلة كما هو الحال مع إبراهيم إسحاق الروائي السوداني، وشعراء كبار مثل مصطفي السند ومحمد سعيد العباسي و جيلي عبد الرحمن ومحي الدين فارس بعضهم رحل عن الحياة وهم كانوا أجدر أن يعرفوا ، فكانوا أكثر إبداعا و حضورا من الكثير من الأسماء التى أتيح لها أن يعرفها الوطن العربي ، لسبب بسيط لأنهم سودانيون ، و إعلامنا لا يقدم هؤلاء بشكل جيد ، و لا ينقبون في مناطق جديدة ، فأنا فوجئت بأفريقيا العربية و مالي التى تقرأ الشعر ، والنيجر التي تكتب العربية و تحفظها وكذلك تشاد الذين يكتبون شعرا جميلا ،ولكن الكثيرين يجهلون ذلك ، فهذه دعوة للتنقيب الأدبي و الثقافي في مناطق غير مكتشفة أخري أولها السودان .

قلت أن المرأة السودانية حاضرة غائبة شأنها شأن المرأة العربية ؟

هذه سنة كونية ، ليس في العالم العربي فقط ،و لكن المبدعين قلة في الإنسانية بشكل عام ، وهذا منطقي ، وهذا ما يعطي الإبداع قيمته ، و بالتالي من الطبيعي أن يكون عدد المبدعات العربيات قليل ومنهن الشاعرات وحتي الشعراء الرجال ، وتقييم الإبداع ليس بالكم ولكن بالكيف ، فالمميزون قلة .

ماذا عن دور الشعر في وحدة السودان ؟

مثله مثل دور الشعر في وحدة اﻷمة العربية، أو وحدة الناطقين بالعربية ﻷن بوضعهم في اﻻعتبار ستدخل مناطق جديدة بالخارطة كالتي تحدثت عنها ، وهي مناطق متأثرة و مؤثرة .

مازالت أؤمن أن الشعر ديوان العرب ، رغم أن هذه العبارة تكاد تكون اهترئت لطول ما تكررت ، و أعتقد أن الشعر ضرورة إنسانية و ليست عربية فقط ، ومثلما استطاع أن يحافظ على مدى اﻵﻻف السنوات على المكارم و الفضائل والقيم واستخرج من ” العربي” أفضل ما فيه ، فهو مازال الوصفة السحرية لاستخراج أفضل ما في الشخصية العربية .

تؤمنين أن السياسة تفسد الشعر ؟

إلي حد كبير ،وقصدت بذلك اﻻنتماء السياسي ، و أنا أعيب على المشهد الثقافي في بلدي على اﻷقل و في كثير من بلدان الوطن العربي ، أنه أصبح تابعا للسياسة ، و ينبغي أن تنقلب الصورة ، لتقود الثقافة السياسة و ليس العكس .

هل انتماؤك للتيار الإسلامي في السودان يؤثر على إبداعك ؟

لا أعتقد ذلك ، فأنا أفهم أن المبدع قادر على الفصل المعقول بين انتماءاته الفكرية و السياسية ، ويعرف كيف يؤدي واجبه هنا و هناك .

ما سبب رفضك اعتبار قصيدة النثر شعرا ؟

نعم أتحفظ على شرعية وجود قصيدة النثر ، وهذا يغضب مني الكثير من اﻷصدقاء الذين يكتبون النثر ، اﻷمر ببساطة أني أنتمي إلي الإيقاع في الشعر العربي ، و اعتبره شهادة الميلاد والشرعية ﻷي نص يحمل اسم قصيدة أن يحمل إيقاعا ، متى فقد ذلك لم يعد شعر ، لذلك أنا أنظر للنص النثري على أنه اكتشاف جديد للذائقة و الإبداع العربي ،وهذا يرفعه في مقام عالى .

ولكن لا أعرف لم يصر هؤلاء على أنها قصيدة ، زاعمين أن القصيدة العربية بإيقاعها القديم لم تعد قادرة على استيعاب متغيرات هذا الزمن و حاجة الإنسان المعاصر لذا ابتدعوا قصيدة النثر ولكنها ليست شعر ، و ﻷنها تفتقد قواعد قصيدة التفعيلة دخل كثيرون من بابها الخلفى من غير الموهوبين ، و أفسدوا التجربة ، الكثير ممن يكتبون هذا النوع ليسوا شعراء و لا علاقة لهم بالشعر ، بل استسهلوا هذا النوع من الكتابة .

وكيف ترين الشعر الغنائي؟

جميل ، و هو لون آخر ، وليس بالضرورة كل من يكتب شعرا جميلا فصيحا ، يستطيع ان يكتب قصيدة للغناء ، هذه مهارة أخري .

هل عرض عليك من قبل تحويل قصائدك ﻷغانٍ ؟

نعم

وكيف كان ردك ؟

لم أقتنع بكثير من هذه العروض ،ليس لي رأى سلبي فى تحويل بعض قصائدي ﻷغاني لكن إذا وجد اللحن المناسب و الصوت المناسب .

البعض يتساءل هل يموت الشعر؟ وهل هو حقا في أزمة ؟

لن يموت الشعر ، مادام هناك حياة على هذا الكوكب سيظل الشعر حيا في كل اللغات و أولها العربية ، ﻷن الشعر ضرورة كالماء و الهواء .

أنا عكس الكثيرين لا أرى الشعر في أزمة ، بل أراه في أفضل أحواله ، و أن القصيدة العربية قد وصلت لمنطقة في صعودها لم تصلها من قبل ، حتي بالمقارنة بالشعر العباسي و اﻷموى وهذه النوستالجيا الشعرية ، فقد وصل الشعر مناطق أبعد و أعمق و طرق فضاءات جديدة لم يطرقها من قبل .