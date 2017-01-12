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إجراء الانتخابات الداخلية لحزب الدستور بحلول 10 فبراير المقبل‎
حزب الدستور

إجراء الانتخابات الداخلية لحزب الدستور بحلول 10 فبراير المقبل‎

الخميس، 12 يناير 2017 03:29 م
محيط: متابعات

أكد حزب الدستور أهمية دور المحليات في بناء الحياة السياسية والدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور - في بيان صحفي، اليوم الخميس - إجراء الانتخابات الداخلية للحزب بحلول 10 فبراير المقبل حيث تم فتح باب الترشح على المناصب القيادية بالحزب لجميع أعضاء الحزب العاملين الواردة أسماؤهم في الكشوف الانتخابية المعلنة من لجنة الطعون.

وعلى صعيد متصل، انتهت الاستعدادات لعقد اجتماع يجمع بين شباب الأحزاب بمقر حزب الغد بوسط القاهرة بحضور المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب ،حيث سيتم مناقشة المشروعات المقترحة من لجنة المشروعات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

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