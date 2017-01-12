أدان المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، العملية الإرهابية الغاشمة التي استهدفت كمينا للشرطة بالعريش، تسببت في سقوط 9 ضحايا وإصابة الآخرين، داعيا المولى أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

طالب زايد بوضع استراتيجية جديدة للقضاء على الارهاب بعد محاصرته في المناطق الحدودية المجاورة لقطاع غزة “العريش ورفح والشيخ زويد”، خصوصا وأن الإرهابيين يتنقلون من خلال الأنفاق التي تدار من قبل حركة حماس حيث يتم التدريب والاعداد والتسليح من أرضها من خلال الدعم الذي تتلقاه من قطر وإيران وغيرها - على حسب قوله.

وشدد على ضرورة تكثيف التواجد العسكري في هذه المناطق وعمل تمشيط أولا بأول للمنازل والمنشآت وضبط أي مشتبه به فورا، لقطع بؤر التواصل مع الجماعات الإرهابية.

وأضاف زايد بأن بعض أبناء القبائل القاطنين لهذه المناطق على علاقة بالجماعات الارهابية، وتوفر الدعم والخدمات لهم وتمدهم بالمعلومات، وهو ما يفسر تصوير هذه العمليات وقت حدوثها وايضا منع سيارات الاسعاف من الوصول الي مكان التفجير لإنقاذ المصابين.

وقال زايد عندما ظهر الارهاب في التسعينات في شمال سيناء حاصره الأمن المركزي وقضى على جماعة “التوحيد والجهاد”، وفي 2011 عاد الارهاب مرة ثانية ووجد الدعم والغطاء من الدول التي تريد اغراق مصر بمساعدة حماس وجماعة الإخوان – بحسب قوله.

ولفت رئيس حزب النصر الصوفي إلى أن جماعة “أنصار بيت المقدس” تم تأسيسه كذراع لجماعة الإخوان بالاتفاق مع جماعة الجهاد السلفية بوساطة حازم ابو اسماعيل، مقابل الافراج عن 4200 سجين من المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد، وبعدها بايعت “أنصار بيت المقدس” تنظيم “داعش” - على حد وصفه.