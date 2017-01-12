غيب الموت العالم البريطاني الأمريكي والحائز جائزة نوبل في الطب أوليفر سميتيس يوم 10 يناير/ كانون الثاني عن عمر يناهز 91 عاما.

جاء ذلك في بيان نشرته يوم الخميس لجنة نوبل على صفحتها الرسمية على تويتر.

وجاء في البيان إن جائزة نوبل مُنِحَته لقاء دراسته لعملية الهندسة الوراثية وتكنولوجيا استهداف الجينات لدى الفئران .

وأشار البيان إلى أن الطبيب سميتيس المتخرج من جامعة أكسفورد منح الجائزة مع اثنين آخرين من العلماء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لقاء اكتشاف مبادئ إدخال تعديلات في جينات الفئران باستخدام الخلايا الجذعية الجنينية.

ولد أوليفر سميتيس في بريطانيا، لكنه قضى معظم سني حياته في الولايات المتحدة. وانتخب عضو أجنبيًا في جمعية لندن الملكية ورئيسا لجمعية علماء الوراثة في الولايات المتحدة. وكان مدى حياته يدافع عن أفكار تطبيق تكنولوجيات الهندسة الوراثية في شتى المجالات.